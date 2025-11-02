◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」最終日（２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）今季限りでスーパーＧＴを卒業する松田次生（コンドー・レーシング）と伊沢拓也（モデューロ・ナカジマ・レーシング）がレース終了後のグランドフィナーレでファンにあいさつ。松田次生（ニッサンのエースドライバーとして活躍、前人未踏の通算２５勝