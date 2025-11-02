シンガー・ソングライターの植田真梨恵（35）が2日、自身のXを更新。シンガー・ソングライターの森良太（35）と結婚したことを報告した。植田は「私ごとではありますが、この度植田真梨恵は音楽家の森良太さんと入籍しましたことをご報告いたします」と報告。森について「長きに渡って音楽に向き合ってたくさん向かい合ってきた、言わば人生の同志です」と説明した。そして「歌手に、音楽家に生まれたからにはこれからもも