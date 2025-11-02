「月イチ企画・話題のレシピ本」第3弾は、「三國シェフの家庭料理」。生姜焼きの“肉を巻く”のはなぜ？お好み焼きで“和洋韓”？随所に「三國流」が詰まっています。 【写真を見る】“ふわっふわ”生姜焼き＆“和洋韓”お好み焼き…三國シェフ直伝「究極家庭おかず」【THE TIME,】 “巻くだけで激変”三國流「豚の生姜焼き」フランス政府から最高レベルの勲章を授与されたこともあるフレンチの巨匠、三國清三シェフ（71