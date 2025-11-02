日比谷公園大音楽堂でのワンマンライブを大成功させるなど、人気を集めているアイドルグループ・yosugala。未白ちあは最年少メンバーとして、たくさんのステージの上で輝きを放っている。「小さいころからアイドルが好きで、歌とダンスも大好きなので、アイドルとして活動している今はすごく楽しいです。嬉しいことに今年の夏はいろいろなイベントのメインステージを務めさせていただきました。ただ、ここで満足したらダメだなと