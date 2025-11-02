「撮影のときに着る水着の下に、ベージュの “アンダーショーツ” を履くんです。撮影が終わると、スタイリストさんが『捨ててもいいし、持って帰ってもいいよ』と言ってくれるんですが、さすがに捨てるのはもったいないし、もらって帰っていたら、すごい枚数になっているんです。いざ買おうと思ってもなかなか売ってないし、大事に取っておいたら自前のショーツより枚数が増えていて、みんながどうしているのかが気になります」