朝晩の寒暖差が気になる季節。羽織りアイテムが気になるけど、アウターは着膨れしたり肩が凝ったりするから苦手……。という大人女性も少なくないはず。そんな40・50代にこそチェックしてほしいのが【しまむら】の「優秀カーデ」です。顔まわりを華やかに彩るきれいカラーカーデや、上品に着こなしやすいミラノリブカーデなど、“羽織りにも主役にもなる” 優秀アイテムが登場しています。 顔まわ