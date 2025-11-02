（台北中央社）俳優の佐藤健が1日、台北市の台北国際会議センター（TICC）でファンイベントを開いた。ネットフリックスドラマ「グラスハート」の劇中バンド、TENBLANKのボーカルとして登場し、弾き語りも聴かせた。佐藤は中国語であいさつした後、台湾語の「結婚」という言葉を学んだと明かした。さらに「私の妻」や「ありがとう、妻」といったフレーズを台湾の言葉で語りかけ、ファンを沸かせた。ドラマ内のせりふの一部を台湾語