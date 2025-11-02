２日(日)、スキージャンプの全日本選手権ラージヒルが札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われました。。日本のエース、小林陵侑が体調不良で欠場する中、ミラノ・コルティナ五輪出場が有力視されている江別市出身 二階堂蓮が１回目で137.5mのビッグジャンプを見せます。しかし、そこに負けじと食らいついたのが、夏の国際大会で日本人トップの成績をおさめた名門･雪印メグミルクスキー部の小林朔太郎。二階堂