ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」が、3日に開幕する。大池佑来（38＝東京）が評判の高い32号機をゲットした。10月に入ってスポーツニッポン菊花杯（3日優勝戦・柳生泰二）に一般戦（21日優勝戦・中岡正彦）と2度も優勝しており、近況の動きは実に活発と来ている。「いいエンジンなんでしょうけど、伸びが売り切れていました。出足はいいんでしょうけど、浜名湖だと伸びは欲しいし、ペラのひねりが凄いの