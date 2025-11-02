プロ野球・楽天から戦力外通告を受けていた山田遥楓選手が、自身のSNSを更新。現役を引退することを発表しました。2014年ドラフト5位で佐賀工業高から西武に入団した山田選手。チームが10年ぶりのリーグ優勝を果たした18年にプロ初出場を果たすと、21年にはキャリアハイの躍動を見せました。その後は、22年オフに佐藤龍世選手とのトレードで日本ハムに移籍。23年オフには日本ハムを戦力外となるも、楽天に育成契約で入団しました。