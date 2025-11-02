◇MLBワールドシリーズ第7戦ドジャース5−4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースはワールドシリーズ連覇を達成。MVPに輝いた山本由伸投手が連投の裏側を明かしました。前日の第6戦では6回1失点で勝利投手。この日は9回1アウト1、2塁のサヨナラのピンチでリリーフ登板となりましたが、得点を与えず。連投ながら2回2/3を無失点で抑え勝利に貢献。「今日ドジャースがワールドチャンピオンで締めくくること