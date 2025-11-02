高市早苗首相が２日夜、公式Ｘに新規投稿。１日（日本時間１日）、ワールドシリーズ連覇を達成したドジャース、そして日本人３選手を祝福した。「ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！また、山本選手のシリーズＭＶＰ受賞、重ねてお祝い申し上げます。」と祝福。「私が愛する阪神タイガースは日本シリーズ優勝を逃しましたが、