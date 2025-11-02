ワールドシリーズ第7戦はドジャースが逆転で世界一に米大リーグのブルージェイズは1日（日本時間2日）、本拠地トロントで行われたワールドシリーズ第7戦に延長11回の末4-5で敗れ、1993年以来32年ぶりの世界一を果たせなかった。試合序盤から主導権を握りながら逆転負け。試合後のナインは涙を浮かべ、様々な思いを語っている。ブルージェイズはドジャース先発の大谷を攻め、3回にビシェットの3ランで先制。4回、6回と犠飛で1点