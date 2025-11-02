タレントの長嶋一茂が２日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演。中学時代に父の長嶋茂雄さんと電車に乗った際の驚きのエピソードを明かした。共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と千葉県成田山でのロケに臨んだ一茂。成田山新勝寺の総門前で「やっぱり、ここはすごく由緒あるお寺ですね。懐かしい」と話し出すと「僕はその昔、中学の頃ですけど、父親の知り合いと毎年１２月３