１日、記念コンサートで馬頭琴を演奏する賽音吉雅氏。（東京＝新華社記者／岳晨星）【新華社東京11月2日】中国内モンゴル自治区出身で日本を拠点に活動する馬頭琴奏者、賽音吉雅（セーンジャー）氏の来日25周年記念コンサート「蒼響〜馬頭琴の新しい挑戦〜」が1日、東京のヤマハホールで開かれた。公演には賽音吉雅氏のほか、早稲田桜子氏（バイオリン）、虫明知彦氏（ピアノ）、渕上ラファエル広志氏（尺八）が出演し、馬頭琴