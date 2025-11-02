◇フィギュアスケート・第51回西日本選手権第2日（2025年11月2日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのフリーダンス（FD）が行われ、リズムダンス（RD）首位の“いくこう”こと櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組が92・02点をマークし、合計159・21点で優勝した。ミラノ・コルティナ五輪は日本のアイスダンス個人戦出場枠はなく、団体戦での参戦を目指すことになっている。ここで最上位