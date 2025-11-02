◇第76回全国高校駅伝福岡県予選男子（2025年11月2日嘉麻市嘉穂総合運動公園男子7区間42・195キロ）男子は福岡第一が2時間7分31秒で3年ぶり2度目の優勝。序盤から飯塚と首位争いを展開。アンカーの竹内大和（3年）は2位と27秒差を50秒差に広げる快走で区間賞を獲得してVゴールに飛び込んだ。「いい流れをキープしてゴールできた。中山監督から“県代表は譲れない”と言われてきたので良かった」とうなずいた。昨年は北