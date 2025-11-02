◇フィギュアスケート・第51回西日本選手権第2日（2025年11月2日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのフリーダンス（FD）が行われ、全日本選手権2連覇などの実績を誇り9月にアイスダンスへの挑戦を表明した紀平梨花（トヨタ自動車）が西山真瑚（オリエンタルバイオ）と臨み、リズムダンス（RD）で2位発進したカップルが演技を披露した。「もののけ姫」の曲に乗り、多少の乱れはあったものの、堂々と披露。観