今年3月末で終了したフジテレビ系「オールナイトフジコ」に現役女子大生グループ「フジコーズ」として出演していた松尾実李果（23）と友恵温香（24）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。準備期間に入るため、来年からオフ会などの活動を制限すると発表した。松尾と友恵は連名で声明をアップ。「私たちは新しいステップに向けた準備期間に入るため、来年よりしばらくの間、リアルイベント（オフ会など）の開催をお休みさせていた