Ｋ−ＰＯＰバーチャルアイドル・ＰＬＡＶＥ（プレイブ）が２日、千葉・幕張メッセイベントホールで、初アジアツアー「ＤＡＳＨ：ＱｕａｎｔｕｍＬｅａｐ」の日本公演を開催した。１日と２日間で大勢の日本にいるＰＬＬＩ（ファンの呼称）を動員し、近未来なステージで沸かせた。２３年３月に韓国デビューしたＰＬＡＶＥは、今年６月に日本デビューを果たした。日本初の単独公演として前日に続き、日本のステージに立ったＮ