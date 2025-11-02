ハロー！プロジェクト（ハロプロ）のアイドルグループ「カントリー・ガールズ」「モーニング娘。」の元メンバーの森戸知沙希さんのデビュー10周年記念写真集『Co10r Moment』（ワニブックス）の電子版配信が2025年11月5日に始まります。【写真】ビキニに収まる気配がないGカップ軽トラ乗り回すグラビアモデル「大きくて柔らかい」ボディが炸裂森戸はモーニング娘。を卒業後、2023年11月に1年半の留学を終えソロ活動の幅を広げ