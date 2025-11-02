½é¤á¤Æ¤Î³¤³°±Ç²è¤ÇCA»Ñ¤ò¡Ä½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬½é¤Î³¤³°±Ç²è½Ð±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥­¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È(CA)»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ä¥ó¤¯¤ó¡¢¥·¥å¡¼´ÆÆÄ¤È ½é¤á¤Æ¤Î³¤³°ºîÉÊ¤Ç¤Î»£±Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çö¼ê¤Î¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥­¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¡¢CA¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¼ó¤Ë¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ï²¿Ãå¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¸Ñ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢CA¤µ¤ó¤â¤è¤¤¡×¡ÖÃåÎ¦Ìµ¤·¤Ç¡ª¡×¡ÖÄ«¤«