J３の松本山雅FCが11月２日、今季J２昇格の可能性が消滅したことを受け、声明を発表した。15位の松本は同日、J３第34節で鹿児島ユナイテッドFCと敵地で対戦。42分に村越凱光、53分に滝裕太がネットを揺らして２点を先取も、後半に３失点。２−３の逆転負けで、今季のJ２昇格プレーオフ進出が不可能となった。これに伴い、松本は公式サイトに小澤修一社長のコメントを掲載。目標を達成できなかったことに対しての謝罪と今後に