ガッツポーズをする（左から）野村選手、川口選手、桐生選手、佐藤選手＝１０月２８日、相模原市役所聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」に出場する相模原ゆかりの選手らの壮行会が１０月２８日、相模原市役所で開かれた。１１月１５日に開幕する日本初開催の大舞台に向け、選手たちは手話で意気込みを語った。参加したのは、やり投げの川口穂菜美選手（２８）、サッカーの桐生聖明選手（３５）、競泳の野村空