◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われた今季の最終戦が行われ、ＧＴ５００はａｕトムス、ＧＴ３００はレオンがシリーズ王者に輝いた。＊＊＊ポールポジションからスタートしたスバルＢＲＺ・Ｒ＆Ｄスポーツ（井口卓人、山内英輝組）は、２位で今季２度目の表彰台に立った。２１年シーズン王者は今季、相次ぐトラブルや不運に苦しめ