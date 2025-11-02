楽天にドラフト３位で指名された中大の繁永晟内野手が２日、東京・多摩市の中大多摩キャンパスで指名あいさつを受けた。大学日本代表入りの実力に加え、担当の部坂俊之スカウトが高く評価しているのが明るいキャラクター。ほれ込むきっかけになったのが、３年時に神宮のビジョンに映された自己ＰＲ画像。満面のスマイルとＷピースに「田舎者は強いぞ」のメッセージを添えたインパクト満点のショットだった。指名あいさつ後の