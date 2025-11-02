巨人がジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内で行っている若手主体の秋季キャンプは、２日は休養日だった。３日から第２クールに入る。キャンプは入場無料で観覧できる。来場者は１０月２９日の初日が１４４２人、３０日が１１６５人、悪天候だった３１日は７３２人で、土曜日の１日は２５０４人。第１クールは４日間でのべ５８４３人のファンが訪れて声援に包まれた。Ｇタウンでは飲食売店が営業し、グッズショ