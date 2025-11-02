広島は２日、宮崎・日南秋季キャンプ２日目にして、特別ルールでの紅白戦を実施。３年ぶりに秋の鍛錬に参加中の坂倉将吾捕手（２７）が、久々に三塁手として、フル出場した。すでに新井貴浩監督（４８）は坂倉の起用方針について、本業の捕手だけではなく、来季は一塁や三塁手としても起用する構想があることを明言済み。本人もこの秋から内野手としても、さっそく練習に着手している。「３番・三塁」で出場したこの日の紅白戦