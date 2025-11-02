障害者野球・秋の全国大会を6連覇した岡山桃太郎2日 身体障害者野球の秋の全国大会「第27回 全日本身体障害者野球選手権大会」が、1日・2日に全但バス但馬ドーム（兵庫県豊岡市）で開かれ、岡山桃太郎が大会6連覇を達成しました。 全国7地区の代表が出場した大会で、中国・四国代表の岡山桃太郎は勝ち進み、北九州フューチャーズ（九州代表）と決勝を戦いました。 岡山桃太郎は2回に内野ゴロの間に1