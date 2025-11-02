テレビ朝日系「深夜のダイアン」が１０月２８日に放送され、ダイアン・津田篤宏、ユースケが出演した。この日は「最高のカップ焼きそば食べ方選手権」。津田は大好物の「ペヤングソースやきそば」のオリジナルな食べ方をヒコロヒー、レインボー・ジャンボたかお、池田直人らに披露した。津田はちょい足し食材として卵黄をアピール。「よくは混ぜないでください。混ぜきらない」とコツを明かしながら、やきそばと卵黄の風味が