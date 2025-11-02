春の高校バレー県代表決定戦 全国大会出場をかけた高校バレーボールの大分県大会の決勝が2日、行われました。 春の高校バレー県代表決定戦。男子は4年連続で大分南と大分工業による決勝戦です。試合は大分工業が2セットを先取します。苦しい状況となった大分南ですが、前回王者の意地を見せ、ここから2セットを取り返します。 最終セットも大分南が取り、3年連続5回目の春高出場を決めました。