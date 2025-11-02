大分東明高校 花園出場をかけた高校ラグビーの大分県予選は、大分東明と大分舞鶴のライバル同士の決勝となりました。 前半は舞鶴が先制トライを決め、東明を無得点に抑えます。 後半、12対0までリードされた東明ですが、ここから反撃に出ます。立て続けにトライを奪って逆転に成功。 結局26対12で試合は終了し、東明が4年連続の花園出場を決めました。