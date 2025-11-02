テレビ大分 2025年秋の褒章の受章者が2日発表され、大分県内からは5人が晴れの栄誉に輝きました。 その道一筋に業務に従事した人に授与される黄綬褒章は、農林業の磯貝昭生さん、土地家屋調査士の城戸崎修さん、以上の2人が受章しました。 社会福祉の増進など優れた業績をあげた人に贈られる藍綬褒章は、保護司の池辺泰俊さん、民生・児童委員の岡田律子さんと高木順一さん、以上の3人が受章しました。