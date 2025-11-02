モデルの花楓（かえで、45）が2日までにインスタグラムを更新。2年前に離婚をしていたことを報告した。花楓は「ご報告」とつづり、文書を公開した。文書には「この度、私、花楓はモデルのShogo（岡田章吾）と話し合いを重ねた結果、2年前に離婚いたしました」と離婚をしていたことを報告した。そして「本来であれば、もう少し早く皆さまへご報告すべきところではございましたが、子どものことを第一に考え、様々な面で慎重に配慮し