bokula.が2026年2月より5月まで、47都道府県を回る全国ツアーを開催することが発表となった。ツアータイトルは＜最初は最後、あいまって＞。結成当初から全国ライブハウスを回ってきたバンドとしての原点に立ち返りつつ、これまでの活動の集大成として挑むツアーになるとのこと。同ツアーは約3ヶ月という短期間に50のライブハウスで開催され、全公演にゲストアーティストを迎える予定だ。ツアーファイナルは5月23日の東京・Zepp Di