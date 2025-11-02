「レディースＶＳルーキーズバトル」（２日、多摩川）中島航（３１）＝東京・１２４期・Ｂ１＝が地元で躍動した。５日目のルーキーズ準優１１Ｒでは２コースから鋭く差してバック鋭伸。１周２マークをシャープにターンしてデビュー通算３回目の優出を決めた。「１周１マークの展開は考えていたうちのひとつ。（まくってきた仲航太＝東京に）飛びつかなくて良かった」と安どの表情を浮かべた。今節はルーキーズのキャプテンと