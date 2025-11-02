先日9月6日に解散を発表したOverToneが、メジャーデビュー以降のリリース楽曲を全て収録した『ALL TIME BEST』をクラウン ミュージック ストアにて期間限定でダウンロード販売する。『ALL TIME BEST』は、メジャーデビュー以降にリリースした38曲に加え、ラストシングル「手紙」のInstrumentalを収録した全39曲入りのデジタルアルバム。なお本作収録の「四等分」 「One less (remix) 」 「栞（Piano Version）」は初の配信となる。