K―POPバーチャルアイドル「PLAVE」が1、2日の両日、千葉県・幕張メッセのイベントホールでアジアツアーの日本公演を行った。2日間で多くの日本のPLLI（プリ、ファンの総称）とふれあい、2時間30分のステージで日本デビュー曲「かくれんぼ」など21曲を披露した。日本初の単独公演。バーチャル空間に登場した5人に会場は熱狂。HAMINが「声も大きく出して、手もあげて、思いっきり楽しめるよね〜」と呼びかけ、幕開けからボルテ