「浜名湖賞開設７２周年記念・Ｇ１」（３日開幕、浜名湖）８人が出場する地元勢では、板橋侑我（２９）＝静岡・１１８期・Ａ１＝が好気配を醸し出している。引き当てた６４号機は、前節で加藤政彦（東京）が優出した上昇機。「ペラのベースが自分がやりたい形だったので、微調整していった。ピットを出てからもターン回りも水準以上ありますね」と体感は良く「優勝戦に出ていただけあって、パワーを感じます」と好素性に合