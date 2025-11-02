アジアを中心にグローバルな人気を博しているＫ―ＰＯＰバーチャルアイドル「ＰＬＡＶＥ」が２日、千葉・幕張メッセイベントホールで日本初単独公演を行った。６都市をめぐるアジアツアーのファイナル。ＥＵＮＨＯ（ウノ）が「時間がたつのが早くて、いいエネルギーをたくさんいただいた。今日はそのエネルギーを使い果たそうと思っています」と気合を入れると、ＢＡＭＢＹ（バンビ）「始まりも大事ですが、締めくくりも大事で