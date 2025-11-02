◇フィギュアスケート西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会第２日（２日、木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）が行われ、リズムダンス（ＲＤ）１位の櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が９２・０２点、合計１５９・２１点で優勝。国際大会派遣に必要な最低技術点（ＲＤ、ＦＤ合計８５点）もクリアし、２６年ミラノ・コルティナ五輪出場への可能性を残した