太平洋戦争末期、爆薬を積んだボートで敵艦に突っ込む「海の特攻隊」が結成され、多くの若者が命を落としました。戦後80年、当時の記憶が失われつつある中、戦争を語り継ぐことが難しくなりつつあります。 ■ベニヤ板のボートで敵艦に…「海の特攻隊」 三重県鳥羽市安楽島町(あらしまちょう)。ここに戦時下に造られた「海の特攻隊」の基地が残されています。 81歳の傍島寛(そばじま・ひろし)さ