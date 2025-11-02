◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）３打差２位から出たツアー未勝利の吉田泰基（東広野ＧＣ）は６バーディー、１ボギーの６６で回り、通算１８アンダーで、今季ベストフィニッシュの２位だった。「最終日にしっかり伸ばせた。最初はあたふたしてボギーにしてしまったけど、そこから立て直しができて、自分のゴルフができた