◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）３打差２位で出た金子駆大（ＮＴＰホールディングス）は５バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１７アンダーで３位だった。前日まで５４ホールボギーなしを続けていたが、１番でいきなりボギーを喫した。「そのあとはいいプレーできた。３打差あったのでスコアを伸ばしていかないとい