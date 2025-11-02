◆秋季近畿地区大会▽準決勝神戸国際大付７―１大阪桐蔭（２日・さとやくスタジアム）準決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪１位）は神戸国際大付（兵庫１位）に敗れた。同校ＯＢで、西武の中村剛也を父に持つ勇斗内野手（１年）は、８回裏から三塁守備で出場。打席は回らず、チームは試合に敗れた。今秋から背番号１５でベンチ入りし、堺西との大阪府大会初戦（２回戦）で公式戦デビュー。代打で出場し、右飛だった。近畿大会は背