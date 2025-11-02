◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）全８戦で行われた今季の最終戦が行われ、ＧＴ５００はａｕトムス、ＧＴ３００はレオンがシリーズ王者に輝いた。＊＊＊チーム・インパルの１２号車「ＴＲＳインパルｗｉｔｈＳＤＺＺ」は、レース後に失格が発表された。独走を図るａｕトムスに追いすがり、レースを盛り上げて２位でチェッカーを受け、表彰式