◇ノルディックスキー・ジャンプ全日本選手権兼ＮＨＫ杯（２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）女子ラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）で、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、合計２３０・０点で４位にとどまった。勝ったのは丸山希（北野建設）。１回目に１２１メートルを飛び６位と出遅れた。逆転を狙った２回目は１２０メートルを飛び順位を２つ上げるのが精いっぱいだった。高梨は「練習もできな