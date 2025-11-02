筆者の話です。実家のある瀬戸内海の島では、親戚や知人にお願いしてみかんを送ってもらうのが当たり前でした。ところが、昨年からは誰にも頼めなくなり、自分で買うしかなくなったのです。心細さと感謝が入り混じった出来事でした。 島の実家から届く“当たり前のみかん” 私の実家は瀬戸内海に浮かぶ島で、地元では柑橘の産地として知られています。シーズン近くなると親戚や知人にお願いして、みかんを送ってもらうの