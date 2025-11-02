伊藤風葵がC大阪レディース戦に途中出場日テレ・東京ヴェルディベレーザが11月2日、WEリーグ第12節でセレッソ大阪ヤンマーレディースと対戦し、2-1で勝利した。この試合で中学3年生のMF伊藤風葵（いとう・ふき）が途中出場を果たし、WEリーグ最年少出場記録を更新した。試合は前半29分にC大阪レディースがDF浅山茉緩のゴールで先制するも、ホームのベレーザが後半36分にMF猶本光のPKで同点に追いつくと、後半アディショナルタ