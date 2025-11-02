2日未明、諏訪市の上諏訪中学校で倉庫2棟を全焼する火事がありました。この影響で、学校は4日から3日間、休校するということです。2日午前3時前、諏訪市の上諏訪中学校で敷地内にある倉庫2棟を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。倉庫内には草刈り機や運動会の道具などが入っていたとみられ、警察と消防が出火原因を調べています。諏訪市教育委員会によりますと、この火事の影響で高圧受電設備が損傷し校舎全体に